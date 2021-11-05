https://news.day.az/world/1399452.html В тюрьмах Калифорнии предлагают платить заключенным за вакцинацию от COVID-19
В тюрьмах Калифорнии предлагают платить заключенным за вакцинацию от COVID-19
Администрации тюрьм округа Сакраменто, штат Калифорния предлагают оплату заключенным за вакцинацию от COVID-19.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, такое решение последовало после вспышек заболевания в двух тюрьмах округа. Уровень вакцинации среди заключенных составляет 30 процентов по сравнению с 70 процентов по округу. Практика оплаты заключенным за вакцинацию действует с июля, но не все заключенные согласны делать прививку за деньги.
По некоторой информации, заключенным предлагается 20 долларов за вакцинацию.
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