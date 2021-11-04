https://news.day.az/world/1399495.html Очередной раунд сирийских переговоров пройдет в Нур-Султане - Дата
Очередной раунд сирийских переговоров пройдет в Нур-Султане - Дата
Очередной раунд переговоров по сирийскому урегулированию планируется провести в столице Казахстана в середине декабря, сообщил глава казахстанского МИД Мухтар Тлеуберди, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Поступило обращение стран-гарантов с просьбой организовать очередные переговоры Астанинского процесса, точные даты мы согласовываем, где-то в середине декабря", - сказал Тлеуберди журналистам в четверг в кулуарах правительства.
"Как обычно страны-гаранты будут представлены на уровне заместителей министров", - добавил он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре