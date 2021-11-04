Бывший глава НАТО рассказал о планах России вступить в альянс

Российский президент Владимир Путин всерьез задумывался о вступлении России в Североатлантический альянс и планировал превратить страну в часть Западной Европы. Об этом рассказал бывший глава НАТО Джордж Робертсон в ходе беседы с One Decision Podcast, передает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам экс-генсека, российский лидер при их первой встрече спросил у него, когда НАТО пригласит Москву вступить о объединение. "Ну, мы не приглашаем присоединиться к НАТО, люди подают заявку на вступление в НАТО", - ответил Робертсон. Тогда Путин, по словам бывшего главы альянса, подчеркнул, что Россия не стоит в одном ряду с множеством других стран, которые не имеют такого же значения.