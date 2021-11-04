В России спасатели работают на месте крушения самолета в 15-градусный мороз

Спасатели продолжают работать на месте крушения самолета Ан-12 под Иркутском.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на месте сосредоточен десяток машин МЧС и полиции. Специалистам приходится работать в 15-градусный мороз. На месте был организован оперативный штаб и пункт обогрева.

Напомним, крушение Ан-12 произошло 3 ноября в семи километрах от аэропорта Иркутска. На борту самолета находились девять человек, включая двух россиян, двух украинцев и трех белорусов. В числе жертв ЧП - руководители компании "Заполярье". На борту находился гендиректор ООО АТК "Заполярье" Юрий Волождин, а также его первый заместитель Олег Вишнев.

По информации РЕН ТВ, перед вылетом борт не прошел противооблединительную обработку.

Рухнувший борт принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно". По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.