В России спасатели работают на месте крушения самолета в 15-градусный мороз - ВИДЕО
Спасатели продолжают работать на месте крушения самолета Ан-12 под Иркутском.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на месте сосредоточен десяток машин МЧС и полиции. Специалистам приходится работать в 15-градусный мороз. На месте был организован оперативный штаб и пункт обогрева.
Напомним, крушение Ан-12 произошло 3 ноября в семи километрах от аэропорта Иркутска. На борту самолета находились девять человек, включая двух россиян, двух украинцев и трех белорусов. В числе жертв ЧП - руководители компании "Заполярье". На борту находился гендиректор ООО АТК "Заполярье" Юрий Волождин, а также его первый заместитель Олег Вишнев.
По информации РЕН ТВ, перед вылетом борт не прошел противооблединительную обработку.
Рухнувший борт принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно". По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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