Вулкан на Канарах показали с высоты полета

На Канарских островах второй месяц извергается вулкан Кумбре-Вьеха. Вулкан сняли на видео с помощью дронов. Об этом сообщает The Watchers, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

На видеозаписи показана активная фаза извержения вулкана, снятая с высоты полета беспилотников.

Вулкан выбрасывает фонтан лавы и пепла на высоту более 460 метров.

Из-за извержения вулкана были отменены почти все авиарейсы на остров Ла-Пальма. Вулканическая лава опустошила более 970 гектаров земли и разрушила более 2500 зданий.