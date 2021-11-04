https://news.day.az/world/1399539.html Вулкан на Канарах показали с высоты полета - ВИДЕО
Вулкан на Канарах показали с высоты полета - ВИДЕО
На Канарских островах второй месяц извергается вулкан Кумбре-Вьеха. Вулкан сняли на видео с помощью дронов. Об этом сообщает The Watchers, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
На видеозаписи показана активная фаза извержения вулкана, снятая с высоты полета беспилотников.
Вулкан выбрасывает фонтан лавы и пепла на высоту более 460 метров.
Из-за извержения вулкана были отменены почти все авиарейсы на остров Ла-Пальма. Вулканическая лава опустошила более 970 гектаров земли и разрушила более 2500 зданий.
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