Густой туман парализовал работу аэропорта в Воронеже

Вслед за Москвой густой туман пришел в Воронеж. Из-за непогоды оказалась парализована работа местного аэропорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, воронежская воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы.

Согласно данным на онлайн-табло аэропорта, задерживаются восемь вылетов в Москву и один в Петербург. Также задерживается прибытие четырех бортов из столицы и одного из Петербурга.