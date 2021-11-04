https://news.day.az/world/1399547.html Густой туман парализовал работу аэропорта в Воронеже - ВИДЕО
Густой туман парализовал работу аэропорта в Воронеже - ВИДЕО
Вслед за Москвой густой туман пришел в Воронеж. Из-за непогоды оказалась парализована работа местного аэропорта.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, воронежская воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы.
Согласно данным на онлайн-табло аэропорта, задерживаются восемь вылетов в Москву и один в Петербург. Также задерживается прибытие четырех бортов из столицы и одного из Петербурга.
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