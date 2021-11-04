Военные РФ следят за действиями корабля США Mount Whitney в Черном море

Черноморский флот начал следить за действиями корабля Mount Whitney ВМС США, зашедшего в четверг в акваторию Черного моря. Об этом сообщили журналистам в четверг в Национальном центре управления обороной РФ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями штабного корабля "Маунт Уитни" (Mount Whitney) ВМС США, зашедшего 4 ноября в акваторию Черного моря", - сказали в центре.