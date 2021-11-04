https://news.day.az/world/1399567.html Военные РФ следят за действиями корабля США Mount Whitney в Черном море
Военные РФ следят за действиями корабля США Mount Whitney в Черном море
Черноморский флот начал следить за действиями корабля Mount Whitney ВМС США, зашедшего в четверг в акваторию Черного моря. Об этом сообщили журналистам в четверг в Национальном центре управления обороной РФ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями штабного корабля "Маунт Уитни" (Mount Whitney) ВМС США, зашедшего 4 ноября в акваторию Черного моря", - сказали в центре.
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