https://news.day.az/world/1399587.html Число погибших при обрушении высотного здания в Нигерии достигло 36
Число погибших при обрушении высотного здания в Нигерии достигло 36
Число погибших в результате обрушения 1 ноября строившегося 21-этажного здания в крупнейшем городе Нигерии Лагосе увеличилось до 36. Об этом в четверг сообщило Agence France-Presse, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"На данный момент 36 человек - 33 мужчины и три женщины - извлечены из-под завалов, есть также девять выживших", - сказал AFP представитель Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям. Ранее южноафриканский телеканал eNCA сообщал о 22 погибших.
Накануне губернатор штата Лагос Бабаджиде Санво-Олу заявил, что отстранил от должности главу регионального агентства по регулированию строительства и приказал провести расследование.
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