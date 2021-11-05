Мировые цены на еду рекордно выросли и превысили показатель 2011 года. Об этом говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В октябре среднее значение Индекса продовольственных цен, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары, подскочило до 133,2 пункта - на 3,9 процента выше сентябрьского уровня.

Как отметили в ФАО, рост продолжается уже третий месяц подряд. В частности, индекс цен на растительное масло подскочил на 9,6 процента - до 184,8 пункта. Подобное повышение объясняется главным образом ростом цен на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масло. Индекс цен на зерновые вырос на 3,2 процента (до 137,1 пункта). Причем сильнее всего подорожала пшеница, это произошло на фоне сокращения экспорта при активном спросе, также подорожал ячмень. Индекс цен на молочную продукцию вырос до 120,7 пункта: сильнее всего это отразилось на обезжиренном сухом молоке и сливочном масле.