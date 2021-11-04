Более 40 стран откажутся от угля к 2030 году

Количество выбросов углекислого газа в атмосферу вернулось к допандемийным значениям, подсчитали ученые проекта Global Carbon Project, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Благодаря локдаунам прошлого года, в 2020-м мировая промышленность выбросила 36,4 млрд тонн CO2 - на триста миллионов тонн меньше, чем годом ранее. По прогнозам ученых, к концу 2021-го эта цифра увеличится почти на 5%.

"Я очень надеюсь на то, что страны серьезно отнесутся к этой проверке на соответствие действительности и выступят с твердым подробным предложением решения проблемы изменения климата, которое будет включать обеспечение прозрачности соглашения, посадку деревьев, электрификацию транспорта, переход на электромобили и отказ от угля", - говорит профессор Школы экологических наук Университета Восточной Англии Коринн Ле Кере.

Уголь - одна из главных причин изменения климата. На международной конференции COP26 в Глазго более 40 стран пообещали отказаться от этого топлива. В их числе - Польша, Вьетнам и Чили, одни из основных потребителей угля в мире. После 2030-го года они больше не будут строить новые угольные электростанции и инвестировать в уголь.

Тем не менее, мировые лидеры по использованию угля - Австралия, Индия, Китай и США - соглашение не подписали.