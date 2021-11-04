Экологи назвали катастрофическим будущий небоскреб в Париже

В Париже планируют возвести небоскреб под названием Tour Triangle высотой 180 метров. Но активисты, выступающие за борьбу с изменением климата, утверждают, что объект станет катастрофическим. Об этом сообщает News.24, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Авторы проекта - швейцарские архитекторы Жак Херцог и Пьер де Мерон собираются начать возведение 42-этажного небоскреба в 2022 году. Площадь объекта - 92 тысячи квадратных метров. Он будет построен в форме пирамиды к 2026 году.

Отмечается, что небоскреб станет одной из немногих высотных построек города.

При этом, некоторые представители горсовета считают, что реализация проекта будет отклонением в решении проблемы изменения климата.

В частности, отмечается, что здание может оставить катастрофический углеродный след.