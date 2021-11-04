Северное сияние наблюдают на севере Камчатки

Северное сияние снова увидели жители Пенжинского района Камчатки, сообщают в соцсетях жители Корякского округа.

"Северное сияние, 04.11.2021, Камчатка. Пенжинский район", - говорится в описании опубликованных кадров.

В Институте космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН рассказали, что явление связано с сильной магнитной бурей.

"Прямо сейчас над Землей действует сильная геомагнитная буря G3 (Kp=7). По данным обсерватории Паратунка К=6. Эта буря связана с прибытием двух выбросов корональной массы, которые произошли на Солнце 2 ноября", - рассказал ведущий научный сотрудник Института Сергей Смирнов.

Ученый добавил, что на людей это явление влияния не оказывает. "Очень малый процент людей могут реагировать на такие явления. Но в некоторых странах во время сильных магнитных бурь отменяют плановые операции на сердце", - рассказал Сергей Смирнов.

Такое же природное явление, необычное для Камчатки, наблюдали в регионе 12 октября. Северное сияние возникает в стратосфере вблизи магнитного полюса, оно видно в виде зеленоватого свечения, иногда с примесями красного.