В Москве 11-летний ребёнок спрыгнул с третьего этажа, чтобы не сгореть.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Пожар в подмосковном доме устроил сожитель его матери.

Женщины не было в квартире, и ребёнку пришлось спасаться самостоятельно.

Обошлось без травм - его поймали прохожие. Поджигателя задержали.