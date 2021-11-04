https://news.day.az/world/1399710.html 11-летний ребёнок спрыгнул с третьего этажа, чтобы не сгореть - ВИДЕО
11-летний ребёнок спрыгнул с третьего этажа, чтобы не сгореть - ВИДЕО
В Москве 11-летний ребёнок спрыгнул с третьего этажа, чтобы не сгореть.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Пожар в подмосковном доме устроил сожитель его матери.
Женщины не было в квартире, и ребёнку пришлось спасаться самостоятельно.
Обошлось без травм - его поймали прохожие. Поджигателя задержали.
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