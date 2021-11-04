Церковь Греции призвала непривитых верующих приходить в храмы с тестом на ковид

Священный Синод Элладской православной церкви (ЭПЦ) издал в четверг циркуляр с призывом к верующим и духовенству соблюдать меры защиты от коронавируса, а также пригласил верующих приходить в храмы либо сделав прививку, либо сдав предварительно экспресс-тест или ПЦР-тест. Об этом сообщила Афинская архиепископия, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Во вторник правительство Греции объявило о введении новых ограничений для непривитых от коронавируса граждан, их без теста на отсутствие COVID-19 с субботы, 6 ноября, не будут пускать в банки, государственные службы, промтоварные магазины, развлекательные учреждения и парикмахерские. При этом граждане смогут свободно ходить в магазины с предметами первой необходимости, такие как продуктовые магазины, а также в аптеки и церкви. Исключение, сделанное для храмов, где собирается много людей, вызвало острую реакцию у оппозиционных партий, которые заявили, что и в церкви должны приходить либо вакцинированные граждане, либо невакцинированные с отрицательными результатами тестов на коронавирус. Правительство не поддержало требования оппозиции, однако церковь сама решила урегулировать конфликтную ситуацию.

В распространенном циркуляре Священный Синод ЭПЦ призвал верующих и духовенство соблюдать меры защиты, отметив, что те, кто не сделал прививку, "должны приходить со сделанным ранее диагностическим тестом (экспресс-тест или ПЦР-тест). При этом Синод снова призвал граждан пройти вакцинацию.

В документе также подчеркивается обязанность священников, певчих, монахов, а также других работников храмов сдавать два теста в неделю (экспресс-тест или ПЦР-тест). Отмечается, что контроль будет осуществляться церковными советами.

Правительство объявило о новых мерах после очередных антирекордов по числу инфицированных в сутки, которые были объявлены Национальной организацией здравоохранения. 30 октября число случаев составило 4 696 в сутки, 1 ноября - 5 449, 2 ноября - 6 700. 3 ноября были зарегистрированы 6 150 новых случаев, за сутки умерли 49 человек. Общее число инфицированных за пандемию в 11-миллионной Греции достигло 760 592, всего умерли 16 109 человек.