Госдеп заявил, что США ищут правильные размеры военного присутствия на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты определяют в настоящее время правильные размеры американского военного присутствия на Ближнем Востоке. Об этом заявил в четверг советник Госдепартамента Дерек Шолле, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С учетом вызовов, с которыми мы сталкиваемся во всем мире, а также наших небезграничных ресурсов наша цель заключается в том, чтобы найти правильный размер этого военного присутствия, обеспечить его таким образом, который предусматривает наличие на данном театре [военных действий] достаточного потенциала для защиты наших интересов и достижения наших общих задач, одновременно исключая то, что мы нарушили состояние равновесия применительно к нашим потребностям где-либо еще", - сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства. Он выступил на семинаре, который был проведен вашингтонским Центром за новую американскую безопасность.

Шолле напомнил, что Пентагон по поручению нынешнего президента США Джо Байдена изучает вопрос о целесообразности корректировки масштабов американского военного присутствия во всех регионах. Советник Госдепартамента также отметил, что Ближний Восток, Европа, регионы Индийского и Тихого океанов являются ключевыми с точки зрения внешней политики США. Едва ли не больше всего времени американское руководство уделяет до сих Ближнему Востоку, уточнил дипломат.

"У нас, грубо говоря, размещено там 40-50 тыс. военнослужащих. У нас там многочисленные [военные] базы. Это важно для Ближнего Востока. Кроме того, это важно в целом для проецирования Соединенными Штатами силы [за рубежом]", - подчеркнул Шолле. Занимаемая им должность равнозначна посту заместителя госсекретаря США.

Как сообщил во вторник заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ, администрация Байдена не собирается сворачивать американское военное присутствие в регионе.

Предыдущий президент США Дональд Трамп проводил курс на сокращение этого присутствия.