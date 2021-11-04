Правящая партия ЮАР победила на местных выборах

Правящая партия ЮАР "Африканский национальный конгресс" (АНК) победила на состоявшихся в стране 1 ноября выборах в местные органы власти, набрав 46,04% голосов. Об этом объявила в четверг Независимая избирательная комиссия ЮАР, опубликовав итоговые результаты на своем портале, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"За АНК проголосовали 10 693 898 избирателей, или 46,04% от общего числа проголосовавших, - заявил, объявляя результаты, представитель избиркома. - АНК завоевала большинство в 167 местных советах из 257 и добилась избрания 4 549 депутатов местного уровня".

На второй позиции с 21,84% голосов - центристская партия "Демократический альянс", сохранившая позицию крупнейшей оппозиционной силы ЮАР. Она завоевала большинство в 24 советах и представлена сейчас 1 494 депутатами. Первую тройку замыкает леворадикальная партия "Борцы за экономическую свободу", получившая 10,42% голосов, но не завоевавшая большинства ни в одном из советов.

Тем самым АНК сохранила статус самой популярной политической силы страны. Однако размер ее поддержки сократился по сравнению с результатами предыдущих выборов, проведенных пять лет назад. Тогда за представителей АНК проголосовали 53,91% избирателей. При этом впервые с момента краха системы апартеида в 1994 году АНК набрала на местных выборах меньше 50% от всех голосов.

Как отметила южноафриканская радиостанция SABC, во многом на результат правящей партии на нынешних местных выборах повлияли последствия трех волн пандемии коронавируса и многочисленные отключения электричества за последние два года. По ее данным, избиратели напомнили представителям партии о необходимости более эффективной работы местных органов власти, в которых представители АНК составляют большинство или входят в состав правящей коалиции.