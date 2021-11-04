В Нигере экстремисты убили около 60 человек

Около шестидесяти человек убиты на западе Нигера экстремистами из террористической группировки. Об этом сообщило в четверг агентство France-Presse со ссылкой на депутата округа Тиллабери, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В ходе нападения были убиты около шестидесяти человек, сред них - мэр коммуны Банибангу, - цитирует агентство своего собеседника. - Еще девять человек пропали без вести". France-Presse отмечает, что нападение было совершено 2 ноября.

Район Тиллабери расположен в стратегически важном регионе, где сходятся границы трех стран - Нигера, Мали и Буркина-Фасо. В этой части Африки существуют отряды экстремистской террористической группировки "Исламское государство в Западной Африке", которая является структурой "Исламского государства". С 2017 года в районе Тиллабери действует режим чрезвычайного положения.