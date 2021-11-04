Министры ОПЕК+ поддержали решение увеличить добычу нефти на 400 тыс. б/с в декабре

Переговоры министров ОПЕК+ в четверг завершились без сюрпризов. Как и сообщали ранее источники ТАСС, страны альянса сохранили приверженность плану восстанавливать добычу темпами на 400 тыс. б/с и в декабре. Об этом сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах, передает Day.Az.

"Да, все поддержали", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Это значит, что план по восстановлению добычи нефти, действующий с августа, продолжит работать и в декабре.

Секретариат ОПЕК подтвердил решение стран ОПЕК+ сохранить восстановление добычи нефти на 400 тыс. б/с в декабре.

Власти Казахстана продолжат наращивание добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК +. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана. "По итогам заседания было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на 400 тысяч баррелей в сутки до полного снятия ограничений", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, "Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+".

Казахстан на заседании представлял министр энергетики Магзум Мирзагалиев. "На заседании обсуждалось выполнение в сентябре странами обязательств по соглашению. Уровень выполнения обязательств странами - участницами ОПЕК в сентябре составил 115%" - уточнили в пресс-службе.

Обязательства Казахстана в рамках соглашения ОПЕК+ по добыче в апреле составили 1,457 млн баррелей в сутки, или минус 15% от базового уровня в 1,709 млн баррелей в сутки в ноябре 2018 года. Согласно договоренностям ОПЕК+, республика продолжила увеличение добычи нефти в соответствии с соглашением в мае, июне, июле, августе и сентябре. Квота для Казахстана в рамках ОПЕК+ в октябре составила 1,524 млн баррелей в сутки, в ноябре она достигла 1,540 млн.

Следующее заседание стран ОПЕК+ назначено на 2 декабря.