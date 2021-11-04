Франция выступила за восстановление сотрудничества Ирана с МАГАТЭ

Франция ждет от Ирана скорейшего возвращения к возобновлению сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и выполнения взятых на себя обязательств. Соответствующее заявление распространил в четверг МИД Франции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы по-прежнему крайне обеспокоены тем, что Иран не выполняет свои обязательства перед МАГАТЭ, в частности взятые на себя Тегераном 12 сентября. Иран должен безотлагательно возобновить диалог и сотрудничество с агентством для достижения прогресса по нерешенным вопросам, включая вопросы, связанные с обязательствами по гарантиям, и по осуществлению переходных мер, согласованных с МАГАТЭ после одностороннего приостановления Ираном дополнительного протокола и мер проверки Венского соглашения в феврале этого года", - заявил представитель внешнеполитического ведомства на ежедневном брифинге для СМИ.

В МИД Франции подчеркнули, что продолжают следить за развитием ситуации и вместе с партнерами обсуждают возможную реакцию на решения Тегерана. В четверг министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан планирует встретиться с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на полях климатической конференции ООН в Глазго (COP26) и намерен выразить "решительную поддержку Франции международной организации".

В конце октября генеральный директор МАГАТЭ заявил, что рассчитывает на безотлагательное проведение переговоров с Ираном по активизации хрупкой программы мониторинга ядерных объектов. По его словам, агентство не имеет возможности мониторинга на иранском ядерном объекте в Кередже, где производят комплектующие для центрифуг, используемых при обогащении урана. Гросси не исключает, что Иран "в течение нескольких месяцев" получит достаточно материала для ядерного оружия. Время прорыва "постоянно сокращается", поскольку Иран обогащает все большее количество урана с помощью более эффективных центрифуг.

26 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет, в котором заявило, что Тегеран не пустил инспекторов агентства на объект в Кередже по производству компонентов центрифуг. По версии агентства, это действие противоречит условиям совместного заявления, опубликованного 12 сентября Гросси и главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами. Однако, согласно высказыванию иранской стороны, соглашение в рамках совместного заявления не включает оборудование для наблюдения (камеры) на объекте в Кередже, поскольку идет расследование саботажа, устроенного в июне на этом предприятии.