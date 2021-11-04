ВОЗ сообщила, что в 56 странах смертность от COVID-19 выросла больше чем на 10%

Пятьдесят шесть стран мира информировали на минувшей неделе Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) более чем о 10-процентном росте смертности от COVID-19. Об этом заявил в четверг на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На прошлой неделе 56 стран из всех регионов сообщили о росте числа смертей от COVID-19 больше чем на 10%", - отметил он.

В ВОЗ поступили сообщения более чем о 5 млн летальных исходов, однако "реальное число выше", подчеркнул Гебрейесус. "Мы теряем каждую неделю более 50 тыс. наших сестер и братьев", - сказал он.

По словам генерального директора, "такого не должно было случиться", поскольку у мирового сообщества "есть все инструменты для предотвращения распространения COVID-19 и спасения жизней". В этой связи он призвал страны "использовать эти инструменты", а производителей вакцин, рекомендованных ВОЗ для экстренного применения, отдать приоритет поставкам препаратов международному механизму COVAX и Африканской целевой группе по приобретению вакцины.

"Вакцины от COVID-19 больше не должны идти в страны, которые вакцинировали более 40% своего населения, пока COVAX не будет иметь вакцину, чтобы помочь другим государствам", - отметил Гебрейесус. Кроме того, бустерные дозы, считает глава ВОЗ, должны применяться лишь для вакцинации людей с ослабленным иммунитетом.

Гебрейесус подчеркнул, что одной только вакцинации недостаточно для победы над коронавирусом. Он призвал продолжать применение таких мер, как физическое дистанцирование, ношение защитных масок, проветривание помещений и гигиена рук. "Каждая страна должна продолжать приспосабливать и адаптировать свою стратегию", - заключил генеральный директор ВОЗ.