Белый дом призвал ОПЕК+ увеличить поставки нефти, но не намерен влиять на компании США

Власти США не увеличивают объемы добычи нефти, так как соответствующие решения принимают частные компании, Вашингтон призывает ОПЕК+ расширить поставки. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В США свободная рыночная система, основанная на конкуренции, - сказала она, отвечая на вопрос, почему США не увеличивают добычу. - Отдельные компании принимают самостоятельные решения. ОПЕК+ - это группа стран, которые сами устанавливают объемы добычи. У них сейчас есть возможность и полномочия, чтобы действовать и гарантировать, что не будет помех во время текущего глобального восстановления".

Жан-Пьер заявила, что Вашингтонская администрация рассмотрит все возможные варианты действий для стабилизации топливного рынка.

"Как мы заявляли, мы поддерживаем диалог со странами, являющимися потребителями энергоносителей, и мы рассмотрим все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для повышения устойчивости и укрепления доверия людей", - сказала она, отвечая на вопрос о том, возможны ли поставки нефти из американского резерва.