В Лондоне задержали почти 60 экоактивистов, перекрывших дороги у британского парламента

Полиция Лондона сообщила о задержании нескольких десятков экоактивистов, которые в четверг утром приклеили себя к проезжей части, перекрыв движение по дорогам, ведущим к зданию британского парламента. Как говорится в сообщении Скотленд-Ярда, движение наземного транспорта было полностью восстановлено к 14:00 по местному времени, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Можем подтвердить, что на этой акции протеста сотрудники полиции задержали 59 человек", - информировали правоохранительные органы. Из-за действий протестующих в центре Лондона утром образовались сильные пробки.

С начала сентября активисты движения Insulate Britain, отделившегося от природоохранного движения Еxtinction Rebellion, перекрывали дороги в столице и в других частях страны почти 20 раз, выбирая для этого самые нагруженные участки и часы пик. Они призывают правительство профинансировать масштабную программу повышения энергоэффективности британского жилого фонда. Активисты заявляют, что дома в королевстве являются одними из самых старых и плохо отапливаемых в Европе. Ежегодно жители страны вынуждены расходовать много электроэнергии на отопление, что способствует выбросам парниковых газов в атмосферу Земли. В Insulate Britain также утверждают, что в Великобритании каждую зиму и конец осени умирает до 10 тыс. пожилых людей, которые вынуждены экономить на обогреве жилья, подрывая свое здоровье.

Экоактивистов не останавливает то, что британское правительство пообещало ужесточить наказания за создание препятствий дорожному движению. Кабмин пригрозил манифестантам реальными сроками заключения и неограниченными по размеру штрафами.