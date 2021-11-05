Производство вина в мире может оказаться по итогам года ниже средних показателей за 20 лет
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Мировое производство вина по итогам 2021 года может оказаться ниже средних показателей за два десятилетия. Об этом сообщила в четверг Международная организация по виноградарству и виноделию (OIV) в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Объем производства вина в 2021 году можно считать крайне низким, он приблизится к исторически низкому уровню, отмеченному четыре года назад", - подчеркивается в сообщении экспертов. Согласно прогнозам специалистов, объем мирового производства вина в этом году упадет на 4% по сравнению с 2020 годом. По оценкам организации, "этот показатель по итогам года снизится не менее чем на 7% по сравнению со стандартами за последние 20 лет".

Как отметили в OIV, эта информация основана на данных в 28 ведущих странах отрасли. Они представляют 85% мирового производства вина. Согласно прогнозам, "объем мирового производства вина в этом году составит от 247,1 до 253,5 млн гектолитров".

По словам специалистов, особенно неблагоприятные условия сложились в 2021 году для виноделов стран ЕС. "Объем производства вина в западноевропейских странах оценивается по итогам года в 145 млн гектолитров", - отметили в организации, добавив, что это на 13% меньше, чем в 2020 году.

В США эксперты прогнозируют определенное увеличение объемов производства. По предварительным оценкам, в 2021 году Соединенные Штаты произведут 24,1 млн гектолитров вина, что на 6% больше, по сравнению с прошлым годом, отмеченным стихийными бедствиями, в том числе сильными лесными пожарами.