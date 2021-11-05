В США 84 млн сотрудников фирм должны к 4 января привиться от ковида или тестироваться

Администрация президента США Джо Байдена обязала примерно 84 млн сотрудников частных компаний к 4 января сделать прививки от нового коронавируса или регулярно проходить тестирование. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг пресс-службой Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа, работодатель, "у которого 100 или более сотрудников", обязан гарантировать, что все они "полностью вакцинированы или проходят тесты на COVID-19 как минимум еженедельно". Необходимые для полной вакцинации прививки нужно сделать не позднее 4 января. Работодатели обязаны выделить подчиненным оплачиваемое время на вакцинацию. Согласно оценкам американских властей, эти правила затронут около 84 млн сотрудников. Сколько из них уже вакцинированы, не уточняется.

Работодатель не обязан оплачивать проведение тестов для сотрудников, которые не прошли вакцинацию. Последние должны носить маски на рабочих местах. За нарушения правил с компаний будут взимать штрафы.

В заявлении подчеркивается, что привиться от коронавируса не позднее 4 января обязаны также работники здравоохранительных и других учреждений, участвующих в программах Medicare и Medicaid. По подсчетам властей, речь идет суммарно примерно о 17 млн человек.

Администрация США ранее обязала федеральных подрядчиков сделать прививки от нового коронавируса сотрудникам к 8 декабря. Этот срок продлен до 4 января.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 46,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 750 тыс. человек. По обоим этим показателям страна занимает первое место в мире.