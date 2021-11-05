TikTok стал причиной отставки посла Боливии в Парагвае

Правительство Боливии приняло решение уволить своего посла в Парагвае Марио Кроненбольда Апонте из-за скандального видео, которое он снял для Tik-Tok. Сообщение появилось на официальной странице МИД южноамериканской страны в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

В заявлении ведомства говорится, что после оценки обстоятельств 1 ноября посол был отстранен от исполнения своих обязанностей.

"Инцидент не повлиял на дипломатические отношения между Государством Боливия и Республикой Парагвай, которые в настоящее время находятся на самом высоком уровне", - говорится в тексте МИД.