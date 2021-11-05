США намерены продать Саудовской Аравии 280 ракет класса "воздух - воздух" на $650 млн

Соединенные Штаты планируют поставить Саудовской Аравии 280 усовершенствованных ракет класса "воздух - воздух" средней дальности AIM-120C (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, AMRAAM), а также сопутствующее оборудование на общую сумму в $650 млн. Об этом сообщили в четверг Госдепартамент США и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВС США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

Согласно изложенной властями США информации, речь идет также о 596 пусковых устройств с рельсовыми направляющими LAU-128.

Разрешение на выполнение нынешней договоренности между Вашингтоном и Эр-Риядом, которое, в соответствии с национальным законодательством, выдает Госдепартамент, получено. Американская администрация уже официально уведомила Конгресс о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этих новых соглашений и их возможное блокирование. Многие политики выступают резко против продажи вооружений королевству в связи с ситуацией с правами человека.

С точки зрения американского правительства, выполнение контрактов отвечает интересам "внешней политики и национальной безопасности США, помогая укреплять безопасность дружественной страны, которая продолжает оставаться важной силой политического и экономического прогресса на Ближнем Востоке". Вооружения, по версии вашингтонской администрации, "повысят способность Саудовской Аравии противостоять текущим и будущим угрозам за счет увеличения арсенала ракет средней дальности", а также "еще больше укрепят оперативную совместимость между США и Саудовской Аравией". Сделки "не изменят базовый военный баланс в регионе", утверждают Госдепартамент США и Пентагон.