Астронавты НАСА съели первый урожай выращенного на МКС перца

Астронавты НАСА впервые в истории вырастили и съели перец чили на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила американка Кэтрин МакАртур в своем аккаунте в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"После сбора урожая мы попробовали красный и зеленый перец чили", - уточнила она и сообщила, что экипаж устроил пятничную вечеринку, приготовив космический тако.

Семена острого переца посадили летом в рамках эксперимента по выращиванию растений в условиях микрогравитации. Исследователи хотели выяснить, какие продукты можно выращивать в космосе.