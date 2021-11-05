В Турции произвели первую деталь отечественного самолета пятого поколения
Турецкая компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) произвела первую деталь прототипа отечественного самолета пятого поколения, передает Day.Az со ссылкой на агентство Анадолу.
Гендиректор TUSAŞ Темель Котиль написал в Twitter, что проект разработки военного самолета представляет стратегическую значимость для всей страны.
Котиль выразил признательность всем участникам проекта.
По данным "Анадолу", в рамках оборонного проекта, до конца 2022 года планируется произвести 20 тысяч деталей военного самолета.
Прототип планируется вывести из ангара 18 марта 2023 года, после чего начнется тестирование систем и двигателя самолета.
Первый полет самолета намечен на 2026 год.
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