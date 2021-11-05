Цены на мировую нефть возросли

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость январского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 0,67% и составила $81,08 за баррель.

Как передает Day.Az, стоимость барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бире NYMEX с учетом отгрузки в декабре повысилась на 0,88% и составила $79,5.