В Канаде лось разбил окно в здании школы и вошел в класс во время урока

Урок в одной из школ на окраине Саскатуна (провинция Саскачеван) был прерван лосем, который разбил большое окно на первом этаже здания и попал в школьный класс. Об этом в четверг сообщил телеканал CTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В этот момент в классе находились 15 детей и двое учителей. Взрослым удалось оперативно вывести школьников из помещения через разбитое окно, так как животное, попав в класс, направилось к двери. Никто не пострадал.

После происшествия, согласно протоколу, вся школа была переведена в режим локдауна, когда вход и выход в нее был запрещен. Прибывшие на место происшествия сотрудники природоохранной службы вкололи животному снотворное и вынесли его из школы. Позже лося вывезли за пределы города и выпустили в близлежащий лес.

В природоохранной службе заявили, что такое поведение для лосей совершенно нехарактерно. Предположительно, его могли испугать "собаки или другие домашние животные", спасаясь от которых, лось и попал в школу.