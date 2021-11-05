В Китае граждане опустошают магазины

Китайцы опустошают магазины: такой ажиотаж отчасти объясняется тревогой среди населения в связи с пандемией коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на "Пятый канал".

Но паника началась после рекомендации властей пополнить запасы продовольствия. Министерство торговли материкового КНР опубликовало сезонное объявление, в котором призвало местные органы власти обеспечить поставки продуктов питания и стабильные цены.

Также в ведомстве рекомендовали гражданам запастись продуктами питания и товарами первой необходимости. На фоне этих сообщений на рынке начались спекуляции, а население в панике бросилось опустошать полки супермаркетов.