https://news.day.az/world/1399972.html В Китае граждане опустошают магазины - ВИДЕО
В Китае граждане опустошают магазины - ВИДЕО
Китайцы опустошают магазины: такой ажиотаж отчасти объясняется тревогой среди населения в связи с пандемией коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на "Пятый канал".
Но паника началась после рекомендации властей пополнить запасы продовольствия. Министерство торговли материкового КНР опубликовало сезонное объявление, в котором призвало местные органы власти обеспечить поставки продуктов питания и стабильные цены.
Также в ведомстве рекомендовали гражданам запастись продуктами питания и товарами первой необходимости. На фоне этих сообщений на рынке начались спекуляции, а население в панике бросилось опустошать полки супермаркетов.
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