Последнее селфи: в Бельгии женщина сорвалась со скалы

В Бельгии 33-летняя женщина по имени Зои Снукс упала с 30-метровой высоты при попытке сделать селфи. Позже ее тело в реке обнаружили спасатели. Об этом сообщило издание New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что женщина, поскользнувшись, сорвалась с обрыва у поселка Надрин в провинции Люксембург и упала в реку Урт. Ее тело обнаружили спасатели, в составе полиции, пожарных и аквалангистов. Муж Зои рассказал, что они отправились в путешествие в живописное место.

"С момента пандемии мы ездили по Европе на нашем фургоне и делали хорошие фотографии. Фотографирование было ее страстью", - сказал он.

Зои попросила мужа присмотреть за их собаками, а сама пошла к скале. Когда Янссен вернулся к ней, на месте никого не было. Единственное, что он успел увидеть - облако пыли над обрывом.

После этого мужчина разблокировал ее телефон и увидел, что она сделала фото на краю скалы. Оно стало ее последним селфи.