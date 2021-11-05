В штате Лагос начался трехдневный траур по погибшим при обрушении здания

Трехдневный траур начался в пятницу в штате Лагос по погибшим в результате обрушения 1 ноября строившегося 21-этажного здания в фешенебельном квартале крупнейшего города Нигерии - Лагоса. Об этом сообщила нигерийская газета Punch, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, на утро пятницы из-под обломков извлечены тела 38 человек, включая владельца компании, которая занималась возведением рухнувшего здания. Девять человек были найдены живыми, сейчас они находятся в больнице. На месте обрушения продолжаются поисковые работы.

Распоряжение о трехдневном трауре издал губернатор штата Лагос Бабаджиде Санво-Олу. Одновременно начала работу созданная им комиссия для выяснения обстоятельств, которые привели к крупнейшей в городе за последние годы подобной катастрофе.