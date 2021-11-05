Стрельба в кафе в России, есть погибший и раненый
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В Химках этой ночью произошла стрельба возле кафе.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в результате один человек погиб, ещё один ранен. Полицейские уже обнаружили машину, на которой скрылись преступники. 

По предварительным данным, причиной конфликта стал передел автобизнеса.