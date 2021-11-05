https://news.day.az/world/1400029.html Стрельба в кафе в России, есть погибший и раненый - ВИДЕО
Стрельба в кафе в России, есть погибший и раненый - ВИДЕО
В Химках этой ночью произошла стрельба возле кафе.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в результате один человек погиб, ещё один ранен. Полицейские уже обнаружили машину, на которой скрылись преступники.
По предварительным данным, причиной конфликта стал передел автобизнеса.
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