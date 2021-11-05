Стрельба в кафе в России, есть погибший и раненый

В Химках этой ночью произошла стрельба возле кафе.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в результате один человек погиб, ещё один ранен. Полицейские уже обнаружили машину, на которой скрылись преступники.

По предварительным данным, причиной конфликта стал передел автобизнеса.