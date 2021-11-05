В России третий день число новых заболевших превышает 40 тыс.

Еще 40 735 случаев коронавируса выявили в РФ за минувшие сутки, сообщает оперштаб, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В стране умерли за сутки от коронавируса 1 192 человека, это меньше, чем накануне, когда скончались максимальные за пандемию 1 195 человека. Больше всего смертей в Москве - 93, в Петербурге - 89, в Московской области - 55.

Общее число жертв достигло 244 447.

Новые эпизоды фиксировали в 85 регионах РФ. Москва по-прежнему лидирует среди всех российских регионов по уровню суточного прироста: 6 407 новых случаев. За столицей следует Санкт-Петербург - 3 363 заболевших за сутки, Московская область - 2 835.

Поправились и выписаны 7,5 млн пациентов, в том числе 28 605 за последние сутки.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 714 595 случаев коронавирусной инфекции.