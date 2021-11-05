Глобальное потепление убивает Балтийское море

Балтийское море - самое молодое море на планете и одна из самых чувствительных экосистем. Поэтому изменение климата здесь отражается быстрее, чем в других местах, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Эрвинс Вилцинс работает рыбаком уже более 35 лет.Собирая образцы рыбы для исследователей, он наблюдает изменения климата на протяжении многих лет. И меняется не только размер улова.