https://news.day.az/world/1400115.html Глобальное потепление убивает Балтийское море - ВИДЕО
Глобальное потепление убивает Балтийское море - ВИДЕО
Балтийское море - самое молодое море на планете и одна из самых чувствительных экосистем. Поэтому изменение климата здесь отражается быстрее, чем в других местах, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Эрвинс Вилцинс работает рыбаком уже более 35 лет.Собирая образцы рыбы для исследователей, он наблюдает изменения климата на протяжении многих лет. И меняется не только размер улова.
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