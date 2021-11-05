Почему повышается уровень моря?

Изменение климата означает, что уровень моря повышается во всем мире, и независимо от того, что будет решено на саммите COP26, он будет продолжать повышаться и в будущем. Почему?

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в настоящее время существуют две основные причины повышения уровня моря. 50% связано с тем, что вода становится теплее, поэтому ее объем увеличивается. 42% вызвано таянием ледников и ледяных щитов в таких местах, как Альпы, Гренландия и Антарктида. 8% приходится на изменения в хранении воды на суше.

В глобальном масштабе уровень моря сейчас повышается в среднем на 4,4 миллиметра в год, и этот темп ускоряется. В краткосрочной перспективе большую тревогу вызывает то, как повышение уровня моря усилит экстремальные погодные условия, которые становятся все более частыми из-за изменения климата.