В Китае родители скупают шлемы для своих детей

Китайские родители надевают на своих младенцев дорогие шлемоподобные головные уборы, чтобы их черепа были более круглыми. Как сообщает Bulsiness Insider, такую моду диктуют стандарты красоты в китайском обществе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что у китайцев считается некрасивым иметь плоскую или вытянутую голову. При этом стоимость аксессуаров может достигать $4300.

Издание сообщает о жительнице китайского Сяньсю, которая надела на своего грудничка шлем "несмотря на протесты членов семьи".

"У меня плоская голова, и я знаю, как больно женщинам, которые гонятся за красотой. Я не хочу, чтобы мой ребенок вырос и пожалел об этой части себя", - заявила мать ребенка, вынужденного носить шлем.

Отмечается, что помимо шлемов для детей родители покупают специальные неровные жесткие подушки, меняющие форму черепной коробки.