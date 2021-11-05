В Китае родители скупают шлемы для своих детей
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Китайские родители надевают на своих младенцев дорогие шлемоподобные головные уборы, чтобы их черепа были более круглыми. Как сообщает Bulsiness Insider, такую моду диктуют стандарты красоты в китайском обществе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что у китайцев считается некрасивым иметь плоскую или вытянутую голову. При этом стоимость аксессуаров может достигать $4300.

Издание сообщает о жительнице китайского Сяньсю, которая надела на своего грудничка шлем "несмотря на протесты членов семьи".

"У меня плоская голова, и я знаю, как больно женщинам, которые гонятся за красотой. Я не хочу, чтобы мой ребенок вырос и пожалел об этой части себя", - заявила мать ребенка, вынужденного носить шлем.

Отмечается, что помимо шлемов для детей родители покупают специальные неровные жесткие подушки, меняющие форму черепной коробки.