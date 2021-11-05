Раскрыт портрет противников вакцинации

Половина тех, кто не хочет вакцинироваться от SARS-CoV-2, сообщают, что ничего не может изменить их мнение. Результаты национального опроса, которые раскрывают общий портрет противников вакцинации в США, опубликованы в журнале Scientific Reports, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В опросе участвовали 6037 взрослых американцев, две трети которых проживали в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Далласе или Чикаго. Оказалось, что 21,4 процента участников со всех концов США не желали вакцинироваться от SARS-CoV-2 по сравнению с 19,7 процента в Далласе, 11,5 процента в Лос-Анджелесе, 11,2 процента в Чикаго и 10,1 процента в Нью-Йорке. Половина тех, кто не желал делать вакцину, заявили, что не сделают этого ни при каких обстоятельствах, при этом для большинства это было связано с опасениями по поводу безопасности вакцины.

Нежелание пройти вакцинацию, как правило, было чаще среди тех, кто работал вне дома, придерживался консервативных политических взглядов, имел более низкий семейный доход и ранее не имел положительного результата теста на COVID-19. Уровень образования, раса, возраст и пол не всегда были связаны с нежеланием пройти вакцинацию.

Хотя более 82 процентов участников согласились с тем, что COVID-19 представляет собой опасную угрозу для здоровья, более 18 процентов не верят, что опасность COVID-19 превышает опасность вакцины, и более 15 процентов не считают, что COVID-19 можно предотвратить с помощью вакцинации. В то же время более 68 процентов респондентов поддержали требования о вакцинации для международных поездок.