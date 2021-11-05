Власти США разорвали контракт с производителем вакцин в штате Мэриленд

Федеральные власти США отозвали многомиллионный контракт, заключенный с компанией Emergent BioSolutions (Балтимор, штат Мэриленд), которая этой весной произвела миллионы доз некачественной вакцины от COVID-19 для компании Johnson & Johnson, сообщила The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По ее данным, представители Emergent раскрыли детали сложившейся ситуации во время обсуждения последних финансовых результатов.

Выяснилось, что в марте на производстве компании компоненты вакцины AstraZeneca попали в 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson, что повлекло месячную задержку в производстве. В то же время отмечается, что Emergent быстро выявила и устранила проблему.

Тем не менее в июне Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов отозвало еще как минимум 60 млн доз вакцины Johnson & Johnson, произведенной компанией Emergent.

В Управлении США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов ранее неоднократно заявляли о проблемах в компании Emergent, в частности речь шла о низкой квалификации работников, треснувших ампулах и проблемах с наличием плесени на одном из объектов, отмечает в свою очередь агентство Associated Press.