В Швеции впервые премьером стала женщина

Министр финансов Швеции Магдалена Андерссон избрана в четверг лидером правящей в стране Социал-демократической партии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в случае поддержки партнёров по коалиции, ей предстоит теперь сменить Стефана Лёфвена и занять пост премьер-министра.

Магдалена Андерссон станет таким образом первой в Швеции женщиной, вступившей в эту должность.