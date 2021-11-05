https://news.day.az/world/1400180.html В Швеции впервые премьером стала женщина - ВИДЕО
В Швеции впервые премьером стала женщина - ВИДЕО
Министр финансов Швеции Магдалена Андерссон избрана в четверг лидером правящей в стране Социал-демократической партии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в случае поддержки партнёров по коалиции, ей предстоит теперь сменить Стефана Лёфвена и занять пост премьер-министра.
Магдалена Андерссон станет таким образом первой в Швеции женщиной, вступившей в эту должность.
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