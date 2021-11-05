Китайские космонавты в ближайшие несколько дней совершат выход в открытый космос

Находящиеся на орбите члены экипажа китайского пилотируемого корабля "Шэньчжоу-13" в ближайшие несколько дней планируют совершить выход в открытый космос. Об этом сообщило в пятницу Управление программы пилотируемых космических полетов КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Члены экипажа "Шэньчжоу-13" в ближайшие несколько дней совершат первый выход в открытый космос", - сказано в заявлении. Отмечается, что с момента прибытия на станцию 16 октября они занимались перемещением грузов, доставленных на базовый модуль станции "Тяньхэ". Тайконавты распаковали скафандры и протестировали их, провели медицинский осмотр, а также сделали серию упражнений для привыкания к условиям невесомости.

Кроме того, они провели учения по оказанию медицинской помощи и срочной эвакуации со станции, а также потренировались в использовании установленной на внешней стороне станции механической руки-манипулятора.

Экипаж "Шэньчжоу-13" состоит из трех человек: для командира Чжай Чжигана и женщины-космонавта Ван Япин это уже второй полет в космос, в то время как для их коллеги Е Гуанфу экспедиция является дебютом в карьере. Как отмечает Управление программы пилотируемых космических полетов, космонавты находятся в хорошем состоянии, а оборудование станции работает в штатном режиме.

Чжай Чжиган является первым китайским космонавтом, совершившим выход в открытый космос. В 2008 году в ходе миссии "Шэньчжоу-7" он пробыл за пределами корабля 22 минуты.