Житель Китая рассказал, как власти ликвидируют COVID-очаги за неделю

В Китае была зафиксирована новая вспышка коронавирусной инфекции - COVID-19 начал распространяться в провинциях Ганьсу, Хэйлунцзян и автономном районе Внутренняя Монголия. По данным властей, меры пока не приносят должного результата, а заболеваемость продолжает расти, хотя на тот момент речь шла о 93 случаях заражения.

Как передает Day.Az, житель Китая Ли Цзюньчэн рассказал РЕН-ТВ, как именно власти справляются с новыми очагами заражения, - они следуют по схеме, чтобы в скором времени вернуть людей к нормальной жизни.