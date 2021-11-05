Компания Безоса проиграла суд за контракт NASA на $2,9 млрд

Суд отклонил иск основанной Джеффом Безосом компании Blue Origin, которая пыталась добиться пересмотра контракта NASA со SpaceX Илона Маска. Об этом сообщил сам Безос в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Не то решение, которое мы хотели, но мы уважаем позицию суда и желаем удачи NASA и SpaceX в исполнении контракта", - написал миллиардер.

К слову, стоимость контракта, который пыталась получить Blue Origin, составляет 2,89 млрд долларов.

Напомним, в августе Blue Origin обвинила NASA в "незаконной и ненадлежащей оценке" ее предложений во время проведения тендера. Речь идет о строительстве лунного модуля, который космическое агентство решило "отдать в руки" Илону Маску.