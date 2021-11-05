Новый мэр Нью-Йорка получит три первые зарплаты в Bitcoin

Новоизбранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс планирует получить три первые заработные платы в Bitcoin, а в перспективе хочет сделать город центром криптовалюты. Об этом он написал накануне в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"В Нью-Йорке мы всегда стремимся к большему, поэтому я планирую получить свои первые три зарплаты в Bitcoin, когда начну работать мэром. Нью-Йорк станет центром криптовалют и других инновационных индустрий! Только подождите!", - написал Адамс.

Его пост появился в ответ на сообщение мэра Майами Фрэнсиса Суареса, который заявил, что хотел бы получить первую зарплату в Bitcoin.