Верховный комиссар ООН осудила действия военных в Судане

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила "глубокую тревогу" в связи с ситуацией в Судане, где 25 октября был совершен военный переворот. Выступая в пятницу на специальной сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), посвященной положению в этой стране, она призвала военных "отступить", чтобы страна "вернулась на путь прогресса", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я призываю суданских военных лидеров и тех, кто их поддерживает, отступить, чтобы позволить стране вернуться на путь прогресса в направлении институциональных и правовых реформ", - сказала Бачелет. По ее словам, военный переворот, совершенный 25 октября, "вызывает глубокую тревогу". Как подчеркнула верховный комиссар, события, произошедшие после 25 октября, "напомнили о мрачной странице в истории страны, когда свобода выражения мнения была подавлена".

Выступивший затем на сессии от имени арабских стран представитель Египта призвал "все суданские стороны проявлять сдержанность и отдать должный приоритет интересам государства", а представитель Камеруна от имени группы африканских стран выразил "солидарность с суданским народом", призвав к "восстановлению гражданского руководства" страной. В свою очередь, венесуэльский дипломат заявил о поддержке "диалога в Судане", подвергнув одновременно критике "политизированные инициативы" в СПЧ.