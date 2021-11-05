Кабмин Таиланда выделит $108,8 млн на разработку и исследование двух вакцин от COVID-19

Кабинет министров Таиланда одобрил выделение 3,62 млрд батов ($108,8 млн) на финансирование разработки и исследования двух местных вакцин - ChulaCov19 и Baiya. Об этом сообщил в пятницу на брифинге заместитель пресс-секретаря МИД Натапану Нопакун, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Кабинет министров одобрил выделение 3,62 млрд батов <...> на финансирование исследования и разработки двух [местных] вакцин против коронавируса", - сказал он. Первая прививка, на которую выделено 2,32 млрд батов ($69,73 млн), это препарат ChulaCov19, созданный на основе технологии матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК). "Вторая вакцина, создаваемая на растительной основе, известная как Baiya, [на нее выделено] 1,3 млрд батов ($39,07 млн)", - добавил Нопакун. По его словам, обе прививки находятся на третьей стадии клинических испытаний на людях.

Таиланд планирует начать производство ChulaCov19 в конце текущего - начале следующего года. В конце августа сообщалось, что препарат, разработанный Университетом Чулалонгкорн, будет зарегистрирован Управлением по контролю за продуктами и лекарствами Таиланда в апреле 2022 года. Кроме того, идет разработка еще двух прививок - Baiya SARS-CoV-1 Vax 1, созданной из листьев табака, и инактивированной вакцины HXP-GPO Vac.