https://news.day.az/world/1400345.html Десятки человек госпитализированы с пищевым отравлением в Ереване
Десятки человек госпитализированы с пищевым отравлением в Ереване
Около 60 человек госпитализированы в Ереване (Армения) с симптомами пищевого отравления после посещения пунктов общепита, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Число отравившихся в пунктах пиццерии "Ташир пицца" и госпитализированных граждан достигло 57", - сообщает Минздрав Армении.
Они госпитализированы в различные медцентры Еревана, с процессом лечения на местах ознакомилась министр здравоохранения Анаит Аванесян.
Отмечается, что все отравившиеся посещали точки общепита "Ташир пицца", расположенные на Северном проспекте и на улице Ханджяна в центре Еревана.
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