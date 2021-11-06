Украина вышла на пик заболеваемости COVID-19

Заболеваемость COVID-19 в Украине вышла на пиковый уровень. Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас мы уже на пике, и мы ожидаем, что после этого понемногу заболеваемость пойдет на убыль. То, насколько быстро мы пройдем этот пик, будет зависеть от того, будут ли украинцы соблюдать карантинные ограничения и насколько быстро будут вакцинироваться", - сказал он. Министр добавил, что заболеваемость коронавирусом в стране возрастала в два-три раза каждую неделю.

По данным Минздрава на утро пятницы, в стране второй день подряд фиксируют больше 26 тыс. случаев заражения коронавирусом и почти 700 летальных исходов. За прошедшие сутки медики зафиксировали 26 488 случаев, что на 889 меньше, чем днем ранее, когда в стране обновился рекорд по суточному приросту заболевших. В больницы за день попали 5 497 пациентов, выздоровел 13 281 человек, 696 умерли.