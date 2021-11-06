Конгресс США утвердил план развития инфраструктуры на триллион долларов
Палата представителей конгресса США поддержала план развития инфраструктуры на сумму до одного триллиона долларов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
План уже согласован Белым домом и двухпартийной группой сенаторов, свидетельствуют результаты голосования. Точная сумма расходов по законопроекту может составить от 550 миллиардов до 1 триллиона долларов, он предполагает выделение федеральных средств на развитие инфраструктуры течение пяти лет.
Сообщается также, что демократы, контролирующие палату представителей, не смогли провести 1,8-триллионный законопроект по защите окружающей среды, которым оказались не удовлетворены ряд умеренных демократов. После этого голосования конгресс расходится на каникулы, окончательная судьба обоих законопроектов решится позднее.
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